Минск, , 19:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказать в помощи гражданам страны, оказавшимся за границей, об этом 21 марта сообщает БЕЛТА.

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — приводит издание слова Лукашенко.

По мнению белорусского лидера вынужденные поездки за рубеж единичны, их нужно согласовывать с министерством иностранных дел.

Напомним, число инфицированных коронавирусом граждан Белоруссии увеличилось до 76 человек.

Ранее власти России приняли решение о закрытии российско-белорусской границы, что вызвало непонимание со стороны Лукашенко.