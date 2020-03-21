Каир, , 19:30 — REGNUM Поверенная в делах России в Египте Светлана Зубова заявила, что из страны не могут выехать порядка 2 тыс. человек, об этом 21 марта сообщает ТАСС.

«По нашим подсчетам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну», — приводит издание слова дипломата.

Около одной тыс. российских граждан находятся в Шарм-эш-Шейхе, в Хугарде порядка 860 туристов, около 100 человек в Каире.

В настоящее время в дипломатическом представительстве прорабатывается возможность доставки граждан России на родину.

В понедельник, 23 марта в Каир из Москвы прибудет рейс «Аэрофлота», который вывезет в Россию тех граждан, которые купили билеты на даты до 31 марты.