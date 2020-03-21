Пекин, , 18:53 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с лидерами Германии, Франции и Испании по вопросу угрозы распространения коронавируса, об этом 21 марта сообщается в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин Foreign and Commonwealth Office

Китайский лидер предложил помощь своей страны в борьбе с инфекцией, подчеркнув необходимость объединения перед общей угрозой.

«Китай следует концепции единого человечества, с единой судьбой, мы готовы делиться опытом и информацией с другими странами», — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на свыше сотни государств, от нее скончались порядка 11 тыс. человек.