Минск, , 18:52 — REGNUM Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что у белорусских граждан не должно быть проблем с вылетом из третьих стран российскими авиалиниями, об этом 21 марта сообщает ТАСС.

«В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства РФ никаких проблем у граждан Белоруссии, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно», — приводит издание слова дипломата.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что Москва примет все необходимые меры для содействия возвращению на родину белорусских граждан, пребывающих в южноазиатских странах.