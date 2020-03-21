Кишинёв, , 18:49 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с 70-летием Сергея Лаврова, который руководит российским внешнеполитическим ведомством уже более 16 лет. Об этом 21 марта написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

«Поздравляю министра иностранных дел С.В.Лаврова с 70-летием! — отметил Додон. — Желаю ему крепкого здоровья и новых достижений на ответственном посту».

По его словам, значительный личный вклад в развитие стратегического партнерства между РФ и Молдавией на благо народов двух стран внес за эти годы именно Лавров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей.

Читайте также: Спикер Госдумы поздравил главу МИД России с юбилеем