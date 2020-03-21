21 марта 2020 | Время чтения 4 мин

В настоящее время государства-участники ОДКБ и дружественные им страны – Китай и Иран — подверглись эпидемиологической агрессии со стороны неопознанного субъекта международного права. Однако это не должно стать препятствием для вступления в силу статьи 4 ОДКБ, которая гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора...»

Арташес Гегамян, , 18:28 — REGNUM Когда пишутся эти строки, число зараженных коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось до 160 человек, было сообщено Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний. Не хотелось в очередной раз уже на примере «работы» правительства по борьбе с распространением инфекции коронавируса подробно раскрывать его абсолютную неадекватность. Главное сейчас, как совершенно справедливо было отмечено в заявлении, распространенном 20 марта т.г. офисом третьего президента РА Сержа Саргсяна:

Армения

«…в сложившейся ситуации все политические, общественные силы Армении, частные лица, действующие в диаспоре структуры и наши соотечественники должны действовать по принципу общенациональной консолидации, во благо Армении, ее граждан и всего армянского народа».

Вместе с тем считаю принципиально важным одновременно с общенациональной консолидацией принять экстренные меры по теснейшей координации усилий оборонных ведомств государств-членов ОДКБ с целью выработки совместных мер по обеспечению государственной безопасности на пространстве ОДКБ. Уверен, что необходима разработка также и совместной конкретной программы действий по обеспечению экономической и финансовой безопасности стран-членов Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС — А.Г.), одной из главных составных частей которой должно быть гарантированное обеспечение продовольственной безопасности. Уже не приходится говорить о работе в едином режиме организаций здравоохранения наших стран. Наиболее эффективной формой организации всего комплекса мероприятий по борьбе с этой рукотворной напастью ̶ коронавирусной инфекцией, думаю, что было бы учреждение постоянно действующего международного координационного совета или другого органа (суть важна) на уровне глав государств или правительств государств-участников и членов ОДКБ-ЕАЭС. И в эти критические дни, как это было не единожды в новой и новейшей истории, все наши взоры устремлены на Россию, которая с целью пресечения коронавирусной инфекции приняла беспрецедентные меры, о чем 20 марта т.г. сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Страна (Россия — ред.) предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости. Важно отметить, что меры физического дистанцирования, такие как отмена спортивных мероприятий, концертов и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, могут помочь замедлить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения, — сказала М. Вуйнович, отметив, что своевременное выявление и лечение зараженных граждан является лучшим средством в борьбе с коронавирусом, — и мы видим, что Россия использует этот подход в борьбе с коронавирусом».

При этом уже сегодня необходимо, чтобы власти РА на системной основе, а не карикатурной сиюминутной реакции «народного премьера» в нескончаемых интервью по телеканалам и в прямом эфире на своей странице в Facebook, приступили к сбору, обработке, обмену и выдаче информации в области защиты нашего населения, его подготовке к действиям при чрезвычайных ситуациях. Также следует безотлагательно приступить к предметному анализу положения, складывающегося в сфере малого и среднего бизнеса, во внутренней и внешней торговле, на транспорте, с прогнозированием и оценкой социально-экономических последствий, введенного 16 марта т.г. правительством Армении Чрезвычайного положения.

При этом важно тщательно проанализировать состояние финансов РА, предусмотреть создание резервов финансовых и материальных ресурсов, а также принять исчерпывающие меры по недопущению действий, влекущих за собой дестабилизацию в банковской сфере. С этой целью важно просчитать отрицательные последствия пандемии коронавируса на такие весьма существенные для экономики Армении отрасли, как туризм, общественное питание, производственные и торговые предприятия.

Властям РА, думается, что не помешало бы ознакомиться с предложениями Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, направленными Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, по экстренным мерам противодействия экономическим последствиям эпидемии коронавируса.

В завершение статьи хотелось бы сказать вот о чем. В настоящее время государства-участники ОДКБ и дружественные им страны — Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран подверглись эпидемиологической агрессии со стороны все еще до конца неопознанного субъекта Международного права. Однако, это не должно стать препятствием для вступления в силу ключевой статьи 4 Организации Договора о коллективной безопасности, которая гласит:

«Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора…»

Чтобы у читателея не сложилось впечатление, что я подвержен воздействию разного рода теорий заговора, то смею заявить — нет, еще и еще раз нет. Я не буду приводить выдержки из публикаций видных ученых, которые не оставляют сомнений в рукотворности нового коронавируса COVID-19. При этом убежден, что скоординированная работа государств-участников ОДКБ при бесспорно ведущей роли Российской Федерации, ее Президента Владимира Владимировича Путина в объективно возможные кратчайшие сроки остановит агрессию COVID-19. Причем это будет не только победой над пандемией, а красноречивым доказательством безальтернативности консолидации всех здоровых сил планеты Земля для её же спасения.

P.S. По своей природе я человек не вредный. Но не скрою, что, предвидя вой разного рода соросят, активистов ЛГБТ-сообщества, всевозможных агентов влияния, не могу скрыть своего удовлетворения от предвосхищения такой, единственно возможной реакции преставителей пятой колонны, дорвавшихся до власти после государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 года.