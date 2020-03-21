Братислава, , 18:35 — REGNUM Члены нового правительства Словакии во главе с премьер-министром страны Игорем Матовичем принесли присягу в медицинских масках и перчатках в связи с профилактическими мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом 21 марта сообщает The Slovak Spectator.

«У нас есть средство от коронавируса. Это солидарность, ответственность и решимость людей, которые заботятся о Словакии», — заявил Матович в своем обращении к стране сразу после своего назначения.

Отмечается, что все присутствующие на церемонии были в индивидуальных средствах защиты, в том числе и президент страны Зузана Чапутова.

Напомним, в Словакии в настоящее время зарегистрировано 137 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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