Тбилиси, , 17:05 — REGNUM На счета двух грузинских оппозиционных телеканалов наложено инкассо за неуплату полагающихся по закону налогов. Этими телеканалами оказались «ТВ Пирвели» и «Мтавари архи», редакционная политика которых почти целиком перекликается и построена на интересах и политических целях оппозиционного «Национального движения» и экс-президента Саакашвили.

Такие действия властей на фоне коронавируса и предусмотренных для многих секторов экономики и бизнеса налоговых льгот вызвали возмущение у руководства и коллектива телекомпаний.

Не обошлись журналисты без заострения этой темы и на очередном брифинге после заседания экономического блока правительства в рамках межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Отвечая на вопрос журналистов, министр регионального развития и инфраструктуры и вице-премьер Майя Цкитишвили в рамках своей компетенции объяснила, что отсрочка уплаты налогов и другой пакет экономических льгот был предусмотрен для тех секторов экономики, которые реально пострадали от коронавируса. Это прежде всего сферы туризма, торговли, недвижимости. Что касается телекомпаний, они в число пострадавших от воздействия пандемии не вошли, поэтому были обязаны уплатить налоги.

Затем она передала слово министру финансов Иванэ Мачавариани, который также объяснил, что отсрочка налогов телекомпаний не коснулась, поэтому инкассо на их счета было наложено автоматически в электронной системе Службы доходов.

«С телекомпаниями у нас была договоренность, что по задолженностям за период до 1 октября прошлого года мы максимально предоставим им льготы, и ряд крупных телекомпаний оформили с нами 5-летние договоры рассрочки налоговых задолженностей, а текущие налоги платили в обычном порядке», — заявил Мачавариани.

Он не исключил, что с дальнейшим распространением в стране коронавируса список компаний, которых коснутся налоговые и иные льготы, будет пересматриваться и пополняться.

О наложении инкассо руководство обоих телеканалов узнало сегодня, но неожиданным это решение для них не было. Как заявила в эфире «Мтавари архи» руководитель «ТВ Пирвели» Инга Григолия, с учетом сложившейся в стране, по ее словам, катастрофической и апокалиптической ситуации, в которой один за другим закрываются бизнес-объекты и сокращаются доходы различных компаний, вчера они обратились к минфину с просьбой отложить уплату налога хотя бы на 10 дней, но получили отказ.

«Сегодня, когда страну ожидает экономический коллапс, на счета двух наших телекомпаний наложили инкассо. Я ошеломлена этими действиями», — заявила Григолия.

Отметим, что в условиях распространения коронавируса, когда остальные телекомпании стремятся опираться на официальную информацию из официальных источников и от рядовых граждан, оба явно оппозиционных телеканала рисуют населению картину предстоящего краха, апокалипсиса и хаоса. А их руководители сыплют обвинения в адрес грузинских эпидемиологов и членов правительства. За одно из таких яро негативных заявлений в адрес директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе нынешнему руководителю телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия под давлением и осуждением общественности пришлось публично приносить извинения за явную клевету.