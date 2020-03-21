Москва, , 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Заявление последовало в ответ на обвинения со стороны Вашингтона в том, что Москва якобы применяет «энергетическое оружие».

«Ссылками на «внешнего врага» и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с нами», — подчеркнул Рябков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока-2» для того, чтобы создать более благоприятные условия для заполнения рынков Евросоюза своим сланцевым газом.