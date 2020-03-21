Рига, , 16:05 — REGNUM Сейм Латвии поддержал решение правительства и из-за пандемии Covid-19, большинством голосов перенёс, внеочередные выборы в Рижскую Думу с 25 апреля на 6 июня, пишет портал LSM.

Партии, которые уже начали предвыборные компании, сейчас отменяют их. Закон о переносе даты выборов был принят согласно регламенту в срочном порядке, в двух чтениях. Если до 6 июня с Covid-19 справится не удастся, выборы могут снова перенести.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.