Тбилиси, , 16:01 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили удовлетворила обращение премьер-министра и объявила в стране чрезвычайное положение, сообщила пресс-служба президента, которая распространила и текст ее обращения к населению.

Она отметила, что в сложившейся во всем мире реальности в Грузии «ситуация тревожной не является, так как с первых дней распространения заболевания были приняты своевременные и эффективные меры, обусловившие максимальный контроль» над этим заболеванием.

«Но это не значит, что мы должны расслабиться и не должны готовиться ко всем возможным сценариям», — заявила президент и напомнила, что все без исключения граждане Грузии обязаны подчиняться установленным правительством правилам.

Саломе Зурабишвили особенно выделила заслуги работников сферы здравоохранения и правоохранительных органов и отметила, что благодаря усилиям грузинских медиков, а также подразделений МВД и минфина на границах осуществляется эффективный контроль, в результате которого распространение заболевания в Грузии пока не получило широкого распространения.

По мнению президента, оснований для паники в стране сегодня нет, но отказ от паники не означает отказа от осторожности и соблюдения рекомендаций.

«Именно поэтому мы должны коллективно взять на себя и распределить эту ответственность. Мы несем ответственность за себя, свои семьи, родных, окружение. Мы ответственны за завтрашний день страны», — пояснила Саломе Зурабишвили.

Президент заявила о недопустимости агрессии, ксенофобии и политического противостояния и подчеркнула, что в борьбе с пандемией все должны быть едины и нести как индивидуальную, как и коллективную ответственность.

«И наконец, осторожность, а не страх», — обратилась президент к населению Грузии.

Напомним, что с 21 марта по 21 апреля в Грузии вводится режим чрезвычайного положения с целью предотвращения массового внутреннего распространения коронавируса.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 48 человек. 1966 граждан помещены в карантин, а 259 находятся в стационарах.