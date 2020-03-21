Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал те ограничения, которые будут действовать в стране для всех граждан в период чрезвычайного положения.

За нарушение правил самоизоляции или карантина граждане будут переводиться в соответствующие учреждения и подвергаться предусмотренным за такие нарушения санкциям.

Сухопутная граница будет открыта только для грузовых перевозок, все пассажирские перевозки прекратятся.

Устанавливаются особые правила предоставления госуслуг и административного делопроизводства. Правительству Грузии дается право в случае необходимости для карантинных, медицинских, изоляционных целей ограничивать право собственности граждан и использовать имущество и материальные средства физических и юридических лиц.

Запрещаются собрания с участием более 10 человек. Правительство будет вправе ограничить деятельность частных организаций или бизнес-структур и поручить им осуществление конкретной деятельности.

В случае необходимости правительство обеспечит регулирование цен на медикаменты, медицинское обслуживание и товары первой необходимости.

Также в случае необходимости правительство осуществит всеобщую мобилизацию людей имеющих медицинское образование и полномочия.

Специальный закон будет принят для сферы образования. Судебные заседания будут проводиться дистанционно.

«Соблюдать режим чрезвычайного положения обязаны все физические и юридические лица», — подчеркнул премьер-министр Георгий Гахария на чрезвычайном брифинге 21 марта.

Напомним, что с 21 марта по 21 апреля в Грузии вводится режим чрезвычайного положения с целью предотвращения массового внутреннего распространения коронавируса.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47 человек. 1966 граждан помещены в карантин, а 259 находятся в стационарах.