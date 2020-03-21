Минск, 21 марта 2020, 15:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе комитета государственной безопасности Валерию Вакульчику разобраться с теми, кто распространяет недостоверную информацию о смертях на территории республики «от коронавируса», об этом 21 марта сообщает «Беларусь сегодня».
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ИА REGNUM напоминает, ранее в министерстве здравоохранения Белоруссии опровергли очередной фейк о смерти женщины в Витебске, которая, как ранее сообщалось, якобы умерла от осложнений коронавируса. На самом деле результаты анализов на коронавирус умершей пациентки, поступившей 15 марта в больницу города Витебска с диагнозом «пневмония», был отрицательным. В министерстве также пояснили, что анализ на коронавирус поступившей пациентке выполняли в целях следования распоряжению, согласно которому, всем пациентам с пневмонией проводят тестирование на коронавирус.