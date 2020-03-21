Минск, , 15:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе комитета государственной безопасности Валерию Вакульчику разобраться с теми, кто распространяет недостоверную информацию о смертях на территории республики «от коронавируса», об этом 21 марта сообщает «Беларусь сегодня».

"Хватит на это смотреть! По этим сайтам, каналам пройтись хорошенько! Погибла женщина в Витебске, мне по каждому случаю похожих смертей докладывают. Никакого там коронавируса! И после гибели взяли анализы несколько раз. Нет, взяли раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Для того, чтобы создать панику», — заявил Лукашенко.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в министерстве здравоохранения Белоруссии опровергли очередной фейк о смерти женщины в Витебске, которая, как ранее сообщалось, якобы умерла от осложнений коронавируса. На самом деле результаты анализов на коронавирус умершей пациентки, поступившей 15 марта в больницу города Витебска с диагнозом «пневмония», был отрицательным. В министерстве также пояснили, что анализ на коронавирус поступившей пациентке выполняли в целях следования распоряжению, согласно которому, всем пациентам с пневмонией проводят тестирование на коронавирус.