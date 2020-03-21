Улан-Батор, , 14:14 — REGNUM В Монголии зафиксировано четыре новых случая инфицирования COVID-19, сообщил Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний.

По данным центра, по состоянию 21 марта 2020 года в стране подтверждены 10 случаев коронавируса, все случаи являются завозными.

«У двух мужчин и двух женщин, которые прибыли из Берлина 16 марта чартерным рейсом, обнаружили коронавирус», — заявил генеральный директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Отметим, вчера, 20 марта Государственная чрезвычайная комиссия Монголии на очередном заседании вынесла решение о продлении срока повышенной готовности до 30 апреля 2020 года.

В соответствии с решением комиссии карантин всех образовательных учреждений и приостановления международных пассажироперевозок продлен до 30 апреля 2020 года.

Напомним, из-за выявления на территории Монголии первого больного коронавирусом, власти страны отменили все международные пассажироперевозки отменили до 28 марта.

В Монголии 10 марта впервые был зафиксирован случай инфицирования COVID-19. Случай был завозным, гражданин Франции, прибыл 2 марта в Улан-Батор транзитом через Москву.