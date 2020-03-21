Анкара, , 14:28 — REGNUM Власти Турции не планируют выводить войска с территории сирийского Идлиба, а напротив продолжат их развертывание, об этом 21 марта сообщает Anadolu Ajansi.

«Вооруженные силы Турции продолжают запланированное размещение и распределение военных в зоне деэскалации в Идлибе на северо-западе Сирии в соответствии с соглашением о прекращении огня, подписанным 6 марта», — говорится в заявлении министерства обороны страны, цитируемом изданием.

Напомним, вооруженные силы Турции оказывают вооруженную поддержку террористам, концентрирующимся в сирийском Идлибе, что играет негативную роль в мирном урегулировании конфликта.

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