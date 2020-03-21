Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Для смягчения тяжелого влияния вызванного коронавирусом кризиса на самое уязвимое население страны — пенсионеров, оппозиция предлагает правительству Грузии выдать всем пенсионерам так называемые медицинские ваучеры на сумму 100 лари, на которые те смогут купить необходимые лекарства.

Соответствующее заявление сделала член «Национального движения», соратница экс-президента Саакашвили Саломе Самадашвили, которая «прославилась» 20 июня прошлого года, во время визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, сорвав вместе с единомышленниками заседание МАП в здании парламента Грузии.

На этот раз она заявила, что оппозиция не будет, затаившись, ждать, когда правительство Грузии допустит очередную ошибку, чтобы осудить его. По словам депутата Самадашвили, в условиях распространения пандемии сейчас не время для противостояния, поэтому оппозиция решила своими инициативами внести вклад в борьбу с вирусом и его последствиями.

Ранее оппоненты нынешней власти призвали правительство начать массовое тестирование населения на коронавирус, чтобы выявить всех зараженных. В соцсетях и в эфире телекомпаний они многократно повторяли необходимость такого тестирования и осуждали правительство за промедление. Но вчера было заявлено, что Китай и Южная Корея в ближайшие дни предоставят Грузии несколько тысяч тестов, с помощью которых можно будет начать более масштабное тестирование населения.

Затем оппозиция потребовала льгот и выделения финансирования для поддержки людей, оставшихся в результате пандемии без работы и дохода, и определенные шаги в этом направлении со стороны властей уже намечены.

А 21 марта «Национальное движение» поставило в повестку дня новое требование — ваучеры на 100 лари всем пенсионерам. Оппозиция подсчитала, что в стране сегодня 760 тысяч пенсионеров и на осуществление этой программы понадобится выделить из бюджета 76 миллионов лари. Самадашвили указала и источник, из которого можно почерпнуть такую сумму.

«Если правительство Грузии сократит административные расходы, то запросто сможет профинансировать эту программу», — подчеркнула соратница Саакашвили.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47 человек. 1966 граждан помещены в карантин, а 259 находятся в стационарах.