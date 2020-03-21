Тбилиси, , 13:47 — REGNUM С 21 марта Вооруженные силы Грузии переведены на казарменное положение. Как ранее заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, решение нацелено на защиту здоровья самих военнослужащих и членов их семей.

«При казарменном положении ограничивается выход солдат за территорию военной базы. Эти превенционные меры значительно сократят вероятность распространения коронавируса на базах. Военнослужащие в этот период будут обеспечены всем необходимым», — подчеркнул министр.

По его словам, министерство обороны с первых же дней распространения в стране коронавируса начало определенные правительством мероприятия по превенции вируса в армии.

«Согласно изданному мной 12 марта приказу, часть сотрудников переведена на работу в дистанционном режиме. Этим же приказом запрещена явка на службу определенной категории лиц», — заявил Гарибашвили.

Запрет касается тех военнослужащих, которые сами лично, либо члены семей которых находились за границей как минимум за две недели до издания приказа, имели контакт с прибывшим из-за рубежа лицом, контактировали прямо или косвенно либо через членов своих семей с тем лицом, которое находится в самоизоляции, карантине либо которому установили заражение коронавирусом. Явка на службу запрещена всем лицам с признаками ОРВИ, военнослужащим с хроническими заболеваниями и тем, у кого имеются признаки иммунодефицита.

В самом министерстве и на военных базах регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия. Чрезвычайные совещания проходят в формате видеоконференций из центра управления министерством. Специальные лица постоянно проверяют температуру всем военнослужащим, говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47 человек. 1966 граждан помещены в карантин, а 259 находятся в стационарах.