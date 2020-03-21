Анкара, , 13:55 — REGNUM Военные Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии, об этом 21 марта сообщается в заявлении министерства обороны страны, опубликованном на официальной странице в Twitter.

«Двое террористов из РПК пытались проникнуть на территорию проведения операции «Источник мира», они были успешно «нейтрализованы» нашими героическими бойцами», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается физическое устранение противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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