Приштина, , 15:11 — REGNUM В полночь 21 марта Косово открыло шесть пограничных пунктов для въезда сербского промышленного сырья.

Как сообщает албанское новостное агентство, такое решение было принято в связи с отменой Косово пошлины 100% на сырье из Боснии и Герцеговины и Сербии. Решение было принято большинством голосов в отсутствие части министров от ЛДК (напомним, член ЛДК министр инфраструктуры Косово Люмир Абдиджику проголосовал против разрыва правящей коалиции и продолжает участвовать в работе правительства).

Напомним, пошлина была введена правительством Рамуша Харадиная в ноябре 2018 года и стала причиной серьезных осложнений отношений между Приштиной и Вашингтоном. 1 апреля этого правительство Альбина Курти намерено полностью снять пошлину и заменить её на режим взаимности в отношениях с Сербией, принципы которого на данный момент находятся в разработке.

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