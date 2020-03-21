Минск, , 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 21 марта, сообщает БЕЛТА.

На совещании, посвященном нефтеперерабатывающей отрасли, Лукашенко напомнил, что он дал поручение рассмотреть некие новые предложения российской стороны по поставкам углеводородного сырья.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — сказал Лукашенко, намекая на то, что Россия согласилась на белорусские условия поставок российской нефти.

Глава администрации президента Белоруссии Максим Рыженков на том же совещании заявил, что действительно удалось достичь договоренностей с Россией. Он также отметил, что предложения России были действительно рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Россия и Белоруссия не смогли договориться о льготных поставках российской нефти в Белоруссию. Поставки были временно прекращены и Лукашенко поручил искать альтернативные источники поставок нефти.