Тбилиси, , 13:29 — REGNUM Оппозиция требует от правительства распространить введенные в связи с коронавирусом запреты и на церковь и запретить ей проводить массовые службы с участием прихожан, а тем более причащать их из одной ложечки.

Соответствующее заявление сделал один из лидеров партии «Европейска Грузия» Гига Бокерия. По его словам, верующие могут не верить ученым, что коронавирус передается контактным путем, в том числе через ложечку для причастия, но правитенльство и государство обязаны заботиться о безопасности страны. И если подобные собрания и действия содержат угрозу распространения заболевания, государство обязано их пресекать.

Аналогичным образом отреагировали на решение Синода не вносить изменений в традиционный обряд причастия и другие прозападные партии, в том числе «Национальное движение», лидеры которого предрекают стране массовую вспышку коронавируса в результате подобных церковных ритуалов и обрядов.

Гневные заявления в соцсетях и в эфире телекомпаний делают общественно активные лица, явные сторонники бывшей власти. Что касается сторонников нынешнего правительства, они сомнений в действия церкви не вносят и верят, что через ложечку для причастия вирус не передается. Правительство Грузии пока занимает в этом вопросе стороннюю позицию и в дела церковной иерархии не вмешивается.

С призывами внести изменения в традиционные церковные обряды и перейти от употребления обычных чаш и ложечек к одноразовым предметам оппозиция и прозападная общественность обращались к представителям ГПЦ неоднократно, приводя в пример решения, принятые церковными властями других стран. 20 марта Священный Синод принял решение, согласно которому обряд причастия изменен не будет, так как, по утверждению священнослужителей, вирусы во время причастия не передаются.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47 человек. 1966 граждан помещены в карантин, а 259 находятся в стационарах.