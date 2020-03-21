Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Чрезвычайное положение необходимо ввести в Грузии в связи с распространением коронавируса. Такое заявление 21 марта сделал во время брифинга премьер-министр страны Георгий Гахария.

«Правительство Грузии сегодня призвало президента ввести чрезвычайное положение для всей страны на один месяц до 21 апреля 2020 года», — объявил глава правительства.

Стоит отметить, что чрезвычайное положение в Грузии вводится президентом страны после представления правительства. Ранее Гахария заявил, что у него с грузинским президентом Саломе Зурабишвили имеется договоренность, что она отреагирует на такой запрос с течение нескольких часов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии у 20 заболевших тест на коронавирус дал отрицательный ответ