21 марта 2020 | Время чтения 4 мин

США обозначают новое видение ситуации в Закавказье, перестают рассматривать его как единый регион, избавляются от иллюзии того, что он станет коммуникационным коридором, разрабатывают индивидуальный подход к Азербайджану, Армении и Грузии. Причины такого разворота Вашингтона, который, похоже, будет вводить Закавказье в «высшую лигу» мировой политики, пока не совсем очевидны.

Станислав Тарасов, , 13:18 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственный департамент США планирует выделить два миллиона долларов на гранты для неправительственных организаций в рамках «Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза». В список стран, которые Вашингтон считает важными в рамках реализации инициативы, входят государства Закавказья — Армения, Азербайджан и Грузия. Возможность получить грант предоставлена только американским высшим учебным заведениям и неправительственным организациям. Как следует из описания, инициатива направлена «на углубление знаний американских экспертов о странах региона» и курировать ее будет бюро разведки и исследований госдепа. Особое внимание будет уделено работе над программами, сфокусированными на существующих политических и экономических вызовах, «имеющих значение для внешней политики США».

США присутствуют в регионе с начала 1990-х годов, поддерживая дипломатические отношения с Баку, Тбилиси и Ереваном. Неоднократно звучали заявления официальных лиц о том, что Закавказье отнесено к зоне «национальных интересов Вашингтона», но в практической политике США, как пишут российские исследователи Сергей Маркедонов и Максим Сучков, считали этот регион «глубокой геополитической периферией». В Конгрессе США закавказская проблематика рассматривается в рамках подкомитета по Юго-Восточной Азии комитета по иностранным делам. В госдепартаменте разбита по разным подразделениям, среди которых отделы России, Европы и Евразии, прав человека, антитерроризма. Пентагон относит Закавказье к зоне ответственности европейского командования (EUCOM), в то время как ЦРУ видит его «субрегионом» в более широкой парадигме «Большого Ближнего Востока». Поэтому американцы не считали необходимым создание специализированного центра по изучению Кавказа и Закавказья. Аналитические центры США, готовя рекомендации для лиц, принимающих решения, включали проблематику региона в контекст общей стратегии действий, прежде всего, на Ближнем Востоке.

Грузинские и американские солдаты на совместных военных учениях

Но самое интригующее в том, что США, подобно Великобритании в 1918—1920-х годах, войска которой находились в Закавказье, не стремились выстраивать отдельной азербайджанской, грузинской или армянской политики, обозначая основной акцент на возможную предполагаемую интеграцию региона, затрагивая при этом стратегию «предразвертывания» (pre-positioning equipment) со стороны России, Ирана или Турции. Бывали времена, когда американская политика по отношению к государствам Закавказья объяснялась стремлением Вашингтона влиять на транзит углеводородов через кавказско-каспийский регион в обход России. Однако сегодня в силу новой энергетической стратегии, реализуемой президентом США Дональдом Трампом, такие соображения сходят на нет или отступили на второй план. Так что, возможно, теперь будут преобладать другие интересы, чем можно объяснить выделение госдепом грантов для исследования проблем стран Закавказья.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Южного газового коридора President.az

В центре внимания должны оказаться вопросы исторической и политической самоидентификации населения и безопасности. Они, как показывает практика, не могут иметь быстрого решения и потребуют немало времени для кропотливой исследовательской и аналитической работы. В целом, складывается впечатление, что в госдепе готовятся к выработке новой политики в Закавказье с учетом этнических и межэтнических проблем, чтобы иначе взглянуть на существующие и потенциальные конфликты и варианты их разрешения. По всем признакам, будет изменена американская формула действий в Закавказье «меньшими ресурсами и меньшим потенциалом внешней политики». Не исключено, США полагают, что падение нефтяных цен может привести к обострению региональных конфликтов. Азербайджан, Армения и Грузия еще дальше будут отдаляться друг от друга в экономическом, политическом и других планах. Единого транзитного пространства, на которое раньше возлагали надежды американские и европейские политики, в Закавказье уже не появится.

Более того, США могут отказаться от политики равноудаленности в нагорно-карабахском конфликте. Но тогда какую сторону они станут поддерживать? В любом случае Вашингтон начал обозначать новое видение ситуации в Закавказье, перестает рассматривать его как единый регион, избавляется от иллюзии того, что он станет коммуникационным коридором, разрабатывает индивидуальный подход к Азербайджану, Армении и Грузии. Правда, причины такого разворота США в этом регионе, который, похоже, будут вводить в «высшую лигу» мировой политики, пока не совсем очевидны. Американцы продолжат оказывать поддержку Грузии, оставаться ее главным стратегическим партнерам. При этом ранее продвигаться за пределы Грузии в регионе они не планировали. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает куда более позитивные отношения с Россией, нежели с Западом. Армения тоже считается пророссийской, входя в ОДКБ и Евразийский экономический союз. Такая расстановка сложилась исторически с учетом местной региональной геополитической конъюнктуры и факторов мировой политики. Но условия и ситуация могу измениться в случае, если в странах Закавказья произойдут внутриполитические перемены.

Сейчас мы пока видим вспыхнувший в США пока только научный интерес к этому региону. Сам по себе этот факт можно считать политически нейтральным, хотя госдеп просто так деньги на ветер не бросает, а интерес разведки появляется не на голом месте. Будем ждать, что дальше.