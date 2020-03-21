Бишкек, , 13:13 — REGNUM Главе правительства Киргизии предложили с 22 марта ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики, сообщает 21 марта пресс-служба президента Киргизии.

21 марта состоялось заседание совета национальной безопасности Киргизии под предводительством главы государства Сооронбая Жээнбекова. В заседании приняли участие руководство государственных органов, полномочный представитель правительства в Чуйской области, мэр столицы Киргизии.

Предложение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Киргизии было внесено руководителем республиканского оперативного штаба Кубатбеком Бороновым в целях недопущения распространения коронавируса. После обсуждения данного вопроса с учетом предложения представителей Совета безопасности, принимавших участие в заседании, было принятому решение предложить главе правительства Киргизии ввести режим ЧС на территории страны с 22 марта сроком на месяц.

План оперативных действий при объявлении режима ЧС поручено разработать правительству республики совместно с секретариатом совета безопасности Киргизии.

Также с учетом введения в республике режима ЧС принято решение перенести дату голосования на выборах в ряд местных администраций (кенешей), которые должны были состояться 12 апреля.

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ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 20 марта в Киргизии количество человек, зараженных коронавирусом составило 12 человек.

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Отметим также, что ранее премьер-министр Киргизии заявил о том, что республика в республике не намерены экономить на мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции.