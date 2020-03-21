Варшава, , 13:56 — REGNUM Сторонники абортов в Польше выразили недовольство ограничительными мерами, вводимыми правительством страны в связи с угрозой распространения коронавиурса, об этом 21 марта сообщает Reuters.

Ввиду того, что в Польше запрещены противозачаточные таблетки, а клиники для абортов практически недоступны, многие женщины делают соответствующие закупки, а также осуществляют операции за пределами страны. Закрытые границы создают в связи с этим проблемы.

«Мысль о том, что нам придется сказать женщине, что она не может выехать за границу, чтобы сделать аборт кажется нам ужасающей», — подчеркнула в комментарии изданию сторонница абортов Наталья Брониарчик.

Напомним, в католической Польше действуют наиболее жесткие правила по совершению абортов в Евросоюзе. Прерывание беременности здесь разрешено лишь в исключительных случаях — изнасилование, инцест, патология плода или угроза здоровью матери.

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