Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Перебоев с поставками продовольствия в торговые сети Грузии не будет, и население будет получать его в непрерывном режиме, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили после встречи с представителями сетевых магазинов. По информации пресс-службы министерства, встреча состоялась 21 марта, и на ней обсуждались вопросы предотвращения негативных последствий коронавируса и снабжения населения продовольствием.

«В создавшейся ситуации координированная работа государства и частного сектора критически важна. Задача номер один для нас — сделать все для предотвращения перебоев в снабжении и роста цен на 9 основных видов продовольствия», — заявил министр.

Список этих 9 видов был определен на одном из последних заседаний в формате межведомственного координационного совета, и в него входят: рис, макароны, подсолнечное масло, мука, сахар, пшеница, молочный порошок, гречка и фасоль.

Министр сообщил представителям торговых сетей, как государство собирается сдерживать рост цен на эти товары. По его словам, в министерстве по поручению премьера была разработана «Государственная программа по сохранению цен на продовольственные продукты первичного потребления». Осуществлять ее вместе с министерством будет служба доходов минфина. В рамках этой программы тем импортерам, которые период с 15 марта по 15 мая включительно закупят и завезут эти 9 видов продовольствия, Агентство по развитию села и сельского хозяйства на определенных условиях субсидирует разницу цен, вызванную колебаниями курса валют.

Как сообщалось ранее, в связи с обострением в Грузии ситуации с коронавирусом межведомственный координационный совет при премьер-министре изменил формат работы и перешел на режим встреч по блокам и отраслям. Координацию отдельных направлений поручил руководителям конкретных министерств. На министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства возложена обязанность управления продовольственными запасами, а также надзор за логистикой и транспортировкой этих ресурсов.

Как сообщалось ранее, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47 человек. 1966 граждан помещены в карантин, а 259 находятся в стационарах. В связи с коронавирусом в Грузии прекратили работу все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, банковских и почтовых отделений.