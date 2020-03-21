Киев, , 11:45 — REGNUM Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился закрыть город из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующее решение принято 20 марта, сообщает пресс-служба городского совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Решение о закрытии города принято до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации.

Согласно тексту документа, мэр поручил коммунальному предприятию перекрыть дорогу бетонными блоками.

Также городская власть приняла ряд решений, еще более ужесточающих карантинные меры: в частности, мэр запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей, также будут приостановлены все строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 21 марта на Украине, согласно официальной статистике, зафиксирован 41 случай короновирусной инфекции, из них 25 — в Черновицкой области страны.