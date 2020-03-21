Анкара, , 11:43 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил информацию о девятой смерти от последствий коронавируса, об этом 21 марта он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Также за последние сутки было выявлено 311 случай заражения инфекций, таким образом общее число инфицированных в Турции достигло 670 человек.

«Мы не должны проявлять никакую снисходительность в наших усилиях по борьбе с инфекцией», — отметил Коджа.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. От инфекции по всему миру уже скончались свыше 11 тыс. человек. Свыше 275 тыс. заразились.

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