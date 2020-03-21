Сухум, , 11:32 — REGNUM Партия «Амцахара» опровергла обвинения в свой адрес, будто с ее стороны оказывалось давление на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Абхазии. Свое заявление политическая организация распространила 20 марта.

«Если бы имели место подобного рода вещи, в том числе, тайные запугивания, то ЦИК и его председатель отреагировали бы на это», — говорится в обращении партии.

В заявлении отмечается, что в соответствии с законодательством Абхазии, ЦИК формирует участковые избирательные комиссий (УИК) с учетом предложений политических партий. «Амцахара» предложила список лиц взамен тех, кто покинул УИК. В результате в 152 участковые комиссии были внесены 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательный штаб кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы обвинил «Амцахара», поддерживающую другого претендента на президентский пост Аслана Бжанию, в давлении на ЦИК. В заявлении говорилось, что под давлением партии из состава комиссий якобы было выведено около 80, а введено более 100 человек.

Напомним, выборы президента Абхазии пройдут 22 марта.

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