Ташкент, , 10:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом наградил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова орденом «Дўстлик» (Дружбы), передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается в указе, Лавров награжден «за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействие регионов двух стран, укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между нашими народами».

В указе также отмечается, что Лавров активно поддерживает Узбекистан на международной арене по вопросам, имеющим важное региональное и глобальное значение, инициативы республики, направленные на обеспечение мира, стабильности и устойчивого прогресса.

Также, награда вручена и в связи 70-летием со дня рождения министра иностранных дел Российской Федерации.