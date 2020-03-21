Ташкент, , 10:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова Орденом «Дустлик». Об этом со ссылкой на поздравительное послание министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в адрес российского коллеги в связи с 70-летием сообщили 21 марта в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Сергей Лавров был награжден орденом «Дустлик» («Дружбы» — ИА REGNUM) за заслуги в развитии стратегического партнерства между государствами, вклад в расширение многоплановых отношений между РФ и Узбекистаном во всех сферах, а также — за укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России и Узбекистана.

В поздравительном сообщении глава МИД Узбекистана также отметил, что главу внешнеполитического ведомства России в стране знают как «видного государственного и политического деятеля, опытного руководителя, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Узбекистана подписал указ об учреждении в стране новой награды — ордена «Дружбы», который является высшей государственной наградой для иностранных граждан и лиц без гражданства и им, в частности, могут быть награждены главы иностранных государств и правительств, а также представители дипломатических представительств иностранных государств, представители международных организаций.