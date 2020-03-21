Сухум, , 10:21 — REGNUM Один из кандидатов в президенты Абхазии Леонид Дзапша покинул студию Абхазской государственной телерадиокомпании, которая 20 марта транслировала дебаты претендентов на президентский пост.

«Я иду на высший государственный пост осознанно, зная, что смогу объединить наш многонациональный народ, желаю нам всем удачи», — сказал Дзапша в самом начале эфира после чего прекратил участие в дебатах.

Перед тем как покинуть студию, он пожелал здоровья другому кандидату в президенты Аслану Бжании. В студии вместе Бжанией остался третий претендент на пост главы республики Адгур Ардзинба.

Как сообщало ИА REGNUM, Бжания в начале марта был срочно госпитализирован, когда находился в Краснодарском крае. Врачи установили, что у него двухсторонняя пневмония.

Стоит также отметить, что выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.

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