Сухум, , 10:11 — REGNUM Премьер-министр Абхазии, исполняющий обязанности президента республики, Валерий Бганба подписал закон о внесении ужесточающих поправок в антикоррупционное законодательство страны. Текст документа был опубликован 20 марта.

Новый закон вносит изменения в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Поправки предписывают чиновникам, депутатам и кандидатам на выборные должности публиковать не только свою декларацию, но всех близких родственников, в том числе братьев, сестер и совершеннолетних детей. Причем эти данные теперь будет проверять налоговая служба.

Кроме того, изменения позволяют публиковать в СМИ данные о месте проживания и прописке народных избранников, чиновников и их родственников, за исключением несовершеннолетних детей.

Закон также предусматривает освобождение от должности тех, кто не подаст декларации или укажет в них ложные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько человек 2 марта в Сухуме вышли на голодовку с требованием ужесточить антикоррупционный закон. Они требовали принять поправки до выборов президента, которые пройдут 22 марта. Депутаты абхазского парламента приняли законопроект 12 марта.