Москва, , 08:11 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) ответил на нелепое заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе. Соотвествующее сообщение он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что госсекретарь Помпео, который периодически делает странные заявления, утверждает что Россия. а также Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран якобы распространяют дезинформацию о коронавирусе. И дезинформация эта, по словам Помпео, якобы направлена на дискредитацию действий США по борьбе с распространеним коронавируса. Более того, Помпео заявил, что США якобы «напрямую говорили» этим странам, что нужно прекратить распространять «ложные сведения».

Стоит отметить, что еще до Помпео газета Financial Times со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности писала, что Россия якобы запустила в социальных сетях некую крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан Евросоюза о коронавирусе.

Все обвинения в адрес России, как обычно, голословны и не подкреплены никакими фактами.

Пушков обратил внимание, что Россия никак не может быть виновата в том, что в США наблюдается существенный рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, а также растет недовольство граждан недальновидной политикой властей.

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России». — написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.