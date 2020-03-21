Киев, , 07:59 — REGNUM В случае смерти кого-либо из депутатов Рады от коронавируса, его место займет другой депутат согласно партийному списку, который «сдвинется». Об этом 20 марта заявил один из лидеров фракции «Слуга народа» Никита Потураев в программе «Перекрестный допрос» на украинском «24» канале. Об этом политик рассказал в связи с информацией об одном из депутатов Рады Сергее Шахове, заразившемся вирусом COVID-19.

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ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что депутат Верховной рады Сергей Шахов заболел вирусом COVID-19. С 7 по 10 марта народный избранник находился в Европе. Однако, как уверен депутат, заразился коронавирусом он на Украине.

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В связи с этим Потураев заявил, что если начнется реализация «цепей заражения», то новым коронавирусом переболеют все депутаты. В связи с этим депутат отметил, что в украинском парламенте есть политики пожилого возраста, которые находятся в группе риска.

Вместе с тем Потураев не видит ничего страшного в заболевании коронавирусом и считает, что народные избранники переболеют и вернутся к работе. А места тех депутатов, которые не вернутся к работе в украинский парламент связи со смертью от вируса COVID-19 займут другие.

«Ну переболеем. Что там болеть, Господи?! Вернемся к труду. Ну, кто-то возможно умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый. В чем проблема?», — задается вопросом Потураев.