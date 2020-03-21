Токио, , 05:42 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил профильным министерствам и ведомствам собрать, проанализировать и предоставить населению всю необходимую информацию, связанную с последним ракетным пуском КНДР, осуществлённым 21 марта. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Отмечается, что в числе поручений главы японского кабмина — подтверждение безопасности осуществления полётов и судоходства в регионе, которые могут быть нарушены в связи с осуществлённым КНДР ракетным запуском.

Напомним, японская сторона ранее сообщила о запуске КНДР баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 километров и упали вне японской экономической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта три неопознанных снаряда были выпущены с территории КНДР в направлении Японского моря.

По заявлению главы правительства Японии Синдзо Абэ, запуски ракет со стороны КНДР не причинили ущерб японским кораблям и самолётам.

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