Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.

«Мы выявили множество случаев (использования ситуации во враждебных целях — ред.), и не только мы», — объяснил представитель внешнеполитического ведомства.

Всё остальное, по его словам, не требует комментариев. Вместе с тем представитель Госдепа призвал «всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской прессе заявили, что США рассматривают возможность введения санкций против России и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию для «стабилизации цен на рынке». В частности, один из американских сенаторов обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой запретить поставки в США нефти из России и стран ОПЕК.

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