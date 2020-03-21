Вашингтон, , 05:08 — REGNUM О частичном закрытии, из-за угрозы распространения нового коронавируса, резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, 20 марта сообщает телекомпания СNN.

По информации телекомпании, основанной на данных электронной рассылки для владельцев пропусков на территорию комплекса, в Мар-а-Лаго для посетителей закрыли главное здание резиденции, спортивный зал и спа-центр. Пока ещё продолжает в обычном режиме функционировать частный пляжный комплекс.

Телекомпания не смогла получить прямого подтверждение приостановки работы части комплекса непосредственно от представителя компании президента Trump Organization. По его словам, некоторые объекты «временно закрыты в исполнение указов местных и федеральных властей и руководства штата».

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусная инфекция была диагностирована у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса.

Читайте также: Трамп отказывается объявлять общенациональный карантин

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом