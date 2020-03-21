Каракас, , 03:23 — REGNUM Россия готова предоставить гуманитарную помощь Венесуэле для борьбы с пандемией коронавируса нового типа, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Россия сообщила нам о предоставлении специальной гуманитарной помощи, которая прибудет на следующей неделе», — заявил он.

Мадуро отметил, что также на помощь откликнулась и Куба — в страну уже прибыли 130 кубинских врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль заявил, что в Боливарианской Республике начнется дезинфекция «определенных районов» в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Эти мероприятия будут проводиться при поддержке вооруженных сил Венесуэлы.

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