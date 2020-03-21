Москва, , 10:08 — REGNUM «Все домой!» — с таким призывом вместо названия издания вышел в пятницу выпуск деловой газеты «Ведомости». На первой странице размещен список мер, предпринимаемых правительством для сглаживания последствий кризиса. Среди них и мониторинг рынка труда, и дистанционное обучение оставшихся без работы людей, и обеспечение лекарствами, и контроль цен на продовольствие, и монетарные и таможенные меры для поддержания спроса на товары первой необходимости, и налоговые послабления, и прямая финансовая поддержка отдельных отраслей. Предчувствие катастрофы нагнетают эксперты, слова которых поместили в этой же статье: данные меры не смогут стать полноценными антикризисными мерами.

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По мнению заведующей кафедрой стратегического управления и экономической политики МГУ им. М. В. Ломоносова, профессора Елены Ведута, все эти призывы, заголовки и бесконечное освещение СМИ ситуации с коронавирусом не конструктивны и только усугубляют экономический кризис.

«Хватит посыпать голову пеплом, пора браться за работу, засучив рукава! Я помню перестройку с пустыми полками в магазинах и несколькими холодильниками с продуктами дома. Каждый спасался, как мог, и с жадностью стремился схватить последнее, не думая о других. Сегодня происходит то же самое. Интересный подход к решению проблем: всё запретить, запереть людей дома, и все останутся один на один со своими проблемами. Хорошо, когда у людей есть семьи и поддержка. А если они остались одни и плохо себя чувствуют? Или пожилые?

И в это непростое время для страны правительство упорно пытается решать проблему выживания народа монетарными методами. Правительство не интересуется наличием запасов в стране продовольствия, лекарств, медицинской аппаратуры, обеспеченности ими населения и необходимостью разработки и реализации продовольственного плана и плана по обеспечению населения лекарствами в натуральных единицах измерения. Правительство надеется, что снятие ограничений с импорта и, наоборот, наложение ограничений на экспорт, позволит привлечь в страну необходимые продукты.

Может, пора перестать соревноваться с такими странами, как, например, США, у которых, по сообщению главного советника по экономике Трампа, на поддержку экономики будет выделено $1,3 трлн, из которых помощь будет оказана промышленности, а людям выплатят наличными $500 млрд. Догадываетесь, куда пойдут потоки товаров? Туда, где у людей будут деньги на их покупку. А наше правительство в состоянии сформировать антикризисный фонд лишь в 300 млрд рублей, из которого прямую финансовую помощь получит сфера услуг и строительство. Понимая, что цены на продовольствие вырастут, правительство собралось их контролировать. Как и зачем? Примитивный контроль приведет к возникновению знакомого нам уже дефицита и появлению спекулянтов? Далее, кого наше правительство собралось учить и чему через дистанционное обучение? Цифровым технологиям тотального контроля за быстро нищающими людьми и монетарным методам управления в развертывании экономического хаоса, а с ним спекуляций, эпидемий, коррупции и т. д.

Для того, чтобы выжило и выздоровело большее количество людей, необходим другой подход, а именно — сплотить людей для их коллективного действия. В первую очередь, нужно посчитать чрезвычайный план обеспечения людей продовольствием и лекарствами, больниц — необходимым медицинским оборудованием, привлечь сильных, знающих и опытных людей, готовых объединить свои силы в обеспечении населения всем необходимым, и срочно приступить к автоматизации управления экономикой для роста благосостояния в стране. Что касается пропаганды, то пришло время сказать решительно: «Стоп, хватит сеять панику. Сейчас главное — доказать каждому гражданину, что он нужен стране!». Необходимо развивать и поддерживать волонтерское движение для оказания помощи нуждающимся.

Что будет после пандемии, как изменимся мы сами? Будем ненавидеть друг друга и всего бояться под цифровым контролем,? Или мы, наконец, поймём, что все мы одна семья, в которой мы любим друг друга и творим добро для счастливой жизни на Земле. Это, в конечном счете, зависит только от нас, от того, как мы сможем организоваться и планировать нашу жизнь перед растущей угрозой всепоглощающего глобального кризиса, прикрывшегося маской коронавируса».

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