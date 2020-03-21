Братислава, , 02:47 — REGNUM В Словакии 20 марта ушло в отставку правительство Петера Пеллегрини. О принятии отставки президентом страны Зузаной Чапутовой сообщает Словацкое радио.

На церемонии, которая была проведена в президентском дворце в Братиславе, президент и теперь уже бывший премьер-министр были в защитных масках и перчатках, предохраняющих от заражения коронавирусом.

Напомним, Пеллегрини является одним из лидеров партии «Направление — социальная демократия». Он уступает пост главы правительства председателю добившегося наибольших успехов на прошедших в феврале выборах в парламент страны центристского политического движения «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорю Матовичу.

Принимая отставку, Чапутова дала высокую оценку деятельность правительства Пеллегрини по противодействию распространению нового коронавируса в стране, предпринятые им жёсткие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта правительство Словакии приняло решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса.

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