Дамаск, , 23:44 — REGNUM Российские военные полицейские и вертолёты армейской авиации осуществили патрулирование нескольких маршрутов в сирийской провинции Идлиб, сообщил 20 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он отметил, что патрулирование проводится в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре 2019 года президентами России и Турции.

«Продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинции Алеппо», — сказал Олег Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник ЦПВС сообщил о четырёх обстрелах сирийских военных, устроенных террористами из зоны «Идлиб».

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