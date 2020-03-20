Вашингтон, 20 марта 2020, 23:17 — REGNUM В атаке «Катаиб Хезболла» на базу проамериканской коалиции Эт-Таджи (Ирак) в первой половине марта виновен Иран, сообщил 20 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, Иран виновен тем, что поддерживает «Хезболлу» — и финансово, и оружием, и подготовкой военных. И Вашингтон уже не раз призывал Тегеран прекратить поддержку «Хезболлы», отметил глава Госдепа.
Напомним, Эт-Таджи подверглась ракетному обстрелу, в результате которого погибли трое военных коалиции, 11 марта. Вашингтон обвинил в этом «Катаиб Хезболла», после чего по складам этой структуры в Ираке был нанесён «ответный» удар.
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