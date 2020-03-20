Вашингтон, , 23:17 — REGNUM В атаке «Катаиб Хезболла» на базу проамериканской коалиции Эт-Таджи (Ирак) в первой половине марта виновен Иран, сообщил 20 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Иран виновен тем, что поддерживает «Хезболлу» — и финансово, и оружием, и подготовкой военных. И Вашингтон уже не раз призывал Тегеран прекратить поддержку «Хезболлы», отметил глава Госдепа.

Помпео «Мы сказали Ирану, что они будут нести ответственность за эти нападения, когда они угрожают американским жизням».

Напомним, Эт-Таджи подверглась ракетному обстрелу, в результате которого погибли трое военных коалиции, 11 марта. Вашингтон обвинил в этом «Катаиб Хезболла», после чего по складам этой структуры в Ираке был нанесён «ответный» удар.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран отверг причастность к ударам по иракской базе Эт-Таджи