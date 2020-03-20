Рига, , 23:13 — REGNUM Первый Балтийский Канал (ПБК), ретранслирующий в Прибалтике программы Первого и других российских каналов, закрыл русские службы новостей в Латвии и Эстонии, такая информация размещена на сайте канала.

Как сообщало ИА REGNUM в начале февраля Государственной Службой Безопасности Латвии (VDD) и полицией безопасности Эстонии (KAPO) были произведены обыски в офисах компании в Риге и Таллине. Совладельцу и председателю правления Baltijas mediju alianse Олегу Солодову, а также главному юристу компании Сергею Каритису присвоен статус подозреваемых. Дело возбуждено по III части статьи 84 Уголовного Кодекса.

Спецслужбы утверждают, что имело место нарушения режима санкция ЕС введённых в отношение российского предпринимателя Ковальчука, который, как совладелец Национальной Медиа Группы, может являться одним из выгодополучателей от ретрансляции, например Первого канала, Baltijas mediju alianse. Расследование проводится службами безопасности Латвии и Эстонии.

В ПБК закрытие службы новостей назвали мерой вынужденной, сделанной из-за беспрецедентного давления властей на частный бизнес.