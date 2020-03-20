Рига, , 23:09 — REGNUM Сегодня, 20 марта, Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки, внесённые правительством, которые позволяют считать паспорта с истёкшим сроком действия на время режима ЧС документами, удостоверяющими личность, пишет портал diena.lv.

При этом глава Департамента гражданства и иммиграции (ДГИ) или уполномоченное им лицо, может сделать исключение и выдать документ, удостоверяющий личность, если этого требует неотложная необходимость. Кроме того, поправки к закону говорят, что если иностранцы, находившиеся на территории Латвии до 13 марта 2020 года на законных основаниях, не должны оформлять новое разрешение на пребывание и сохраняют право на работу, если это было предусмотрено и разрешено ранее.

Иностранцам, которые желают продлить своё пребывание в Латвии, нужно собрать соответствующие документы и отправить их почтой или по мейлу, заверив письмо электронной подписью, в ДГИ.

На время режима ЧС, введённого в Латвии распоряжением правительства пока с 13 марта по 14 апреля из-за пандемии Covid-19, ДГИ, как и многие другие государственные службы, прекратил очный приём посетителей.