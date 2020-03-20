Вашингтон, 20 марта 2020, 23:01 — REGNUM Ущерба для гуманитарной помощи Ирану в связи с эпидемией вируса COVID-19 от американских санкций нет, сообщил 20 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
Американский дипломат пояснил, что антииранские санкции не распространяются на проведение финансовых операций в рамках помощи стран Ирану.
Гуманитарная помощь, добавил глава Госдепа, не подпадает под антииранские санкции Соединённых Штатов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранские власти возмущены наращиванием американский санкций на фоне бедствия, которое терпит страна из-за эпидемии нового коронавируса.
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