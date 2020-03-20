Приштина, , 23:06 — REGNUM Правительство Косово 20 марта приняло участие о снятии пошлины 100% на промышленное сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, голосование прошло без участия ЛДК (Демократической лиги Косово), которая покинула правящую коалицию из-за противоречий с «Движением за самоопределение» по вопросам о пошлине и введении чрезвычайного положения в крае.

Ожидается, что 1 апреля пошлина будет снята полностью.

Напомним, ЛДК выступает за немедленную и полную отмену пошлины 100%, в то время как «Самоопределение» и его харизматичный лидер Альбин Курти выступают за постепенное снятие пошлины и его замену на режим взаимности в отношениях с Сербией. В своей политике ЛДК ориентируется на США, в то время как предложение Курти поддержали в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Косовский политик дал последний шанс правящей коалиции