Бишкек, , 22:24 — REGNUM «Нооруз является особым праздником, который наш народ пронес через многие века, несмотря на все перипетии истории», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя жителей и гостей республики с праздником Нооруз, передает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов.

И отметил, что в 2020 году празднование Нооруза пришлось на период, когда «весь мир проходит полосу испытаний» — пандемия коронавируса и последствия сложной ситуации в мировой экономике.

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По словам Жээнбекова, из-за этого возникла необходимость сократить бюджетные траты и соблюдать режим экономии.

Он выразил уверенность в том, что «все киргизстанцы с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации».

«Нам нужно достойно продолжить славный путь наших предков и выйти из этого испытания, не посрамив национальной и гражданской чести!», — подытожил президент Киргизии.

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