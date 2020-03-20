Дамаск, , 22:24 — REGNUM Боевики джихадистских группировок, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, за минувшие сутки совершили четыре обстрела позиций армии Сирии, сообщил 20 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам Олега Журавлева, боевики, подконтрольные Турции, за сутки в обстрелах не замечены.

Джихадисты террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли четыре населенных пункта в провинции Алеппо.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано четыре обстрела населенных пунктов Кафер-Таала, Аджель, Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал начальник ЦПВС.

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