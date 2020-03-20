Ашхабад, 20 марта 2020, 22:20 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своих зарубежных коллег с праздником Новруз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Свои поздравления туркменский лидер адресовал президентам Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Азербайджана Ильхаму Алиеву, Ирана Хасану Рухани, Турции Реджепу Эрдогану и Пакистана Арифу Алви.
Также Бердымухамедов поздравил с Новрузом премьер-министра Пакистана Имран Хана, главу Татарии Рустама Минниханова, генсека ОЭС Хади Солейманпура, генсека международной организации культуры и искусства тюркских народов Дюсена Касеинова и государственного советника Татарии Минтимера Шаймиева.
Президент Туркмении отметил, что Новруз символизирует мир, добрососедство и жизнь в гармонии с природой.
«Этот светлый праздник является неотъемлемой частью культурного наследия всего человечества и имеет особое значение в укреплении дружбы между народами», — подчеркнул туркменский лидер.
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